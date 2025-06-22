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Минобороны РФ сообщило о количестве сбитых за сутки дронов

Минобороны: силы ПВО уничтожили 164 дрона самолетного типа за сутки
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 164 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российские силы ликвидировали шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Также в ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 64 846 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 24 006 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 486 орудий полевой артиллерии и минометов и 37 138 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром 22 июня Минобороны рассказало, что за ночь системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников. При этом девять аппаратов сбили над Брянской областью и по одному БПЛА — над Смоленской областью и Крымом.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что из-за удара реактивных беспилотников в Карачевском районе два дома сгорели, еще один пострадал частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Ранее военблогер сообщил о сотнях российских беспилотников, летящих на Украину.

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