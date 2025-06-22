Российские военнослужащие группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Петровское в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В публикации говорится, что населенный пункт был взят под контроль в ходе решительных наступательных действий армии России.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение села Долгенькое позволило Вооруженным силам РФ взять под огневой контроль населенный пункт Редкодуб в Харьковской области. По его словам, взятие Долгенького свидетельствует об оживлении двуреченского плацдарма, поскольку российские военные продвигаются на нем сразу в нескольких направлениях.

21 июня ВС РФ нанесли удар по целям в селе Ивашки Харьковской области, поразив здание, в котором располагались украинские военнослужащие, а также хозяйственные постройки, где осуществлялось обслуживание техники и хранение боеприпасов.

По данным подполья, удар нанесен по месту сбора подразделений в Харьковском районе, откуда Вооруженные силы Украины готовились к прорыву в Белгородскую область.

Ранее власти подконтрольной ВСУ части Харьковской области решили ужесточить эвакуацию.