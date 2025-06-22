Освобождение села Долгенькое позволило Вооруженным силам РФ взять под огневой контроль населенный пункт Редкодуб в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, взятие Долгенького свидетельствует об оживлении двуреченского плацдарма, поскольку российские военные продвигаются на нем сразу в нескольких направлениях.

«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», — сказал Марочко.

21 июня ВС РФ нанесли удар по целям в селе Ивашки Харьковской области, поразив здание, в котором располагались украинские военнослужащие, а также хозяйственные постройки, где осуществлялось обслуживание техники и хранение боеприпасов. По данным подполья, удар нанесен по месту сбора подразделений в Харьковском районе, откуда Вооруженные силы Украины готовились к прорыву в Белгородскую область.

19 июня он заявил, что после установления контроля над населенным пунктом Долгенькое российские подразделения продолжили наступление на юго-запад. По его словам, до села Кутьковка в Харьковской области им осталось менее двух километров.

По данным Минобороны, село Долгенькое 18 июня перешло под контроль ВС России в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

Ранее на Украине заявили, что ВС РФ взяли под контроль часть села Верхнекаменское в ДНР.