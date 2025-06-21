Вооруженные силы России нанесли удар по целям в селе Ивашки Харьковской области, поразив здание, в котором располагались украинские военнослужащие, а также хозяйственные постройки, где осуществлялось обслуживание техники и хранение боеприпасов. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, удар нанесен по месту сбора подразделений в Харьковском районе. Оттуда ВСУ готовились к прорыву в Белгородскую область.

«Богодуховский район (Ивашки) — повреждено строение с засевшими в нем без разрешения владельцев ВСУ, гараж и хозпостройки, где ВСУ обустроили мини-станцию техобслуживания и склад снарядов», — сообщил координатор подполья.

Он также добавил, что в результате удара в селе Николаевка Изюмского района Харьковской области были поражены две артиллерийские установки.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что взятие под контроль российскими войсками харьковского района Московка приведет к существенным сложностям в логистике украинских вооруженных сил.

Ранее власти подконтрольной ВСУ части Харьковской области решили ужесточить эвакуацию.