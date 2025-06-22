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Саудовская Аравия выразила обеспокоенность ситуацией в Иране

МИД: Саудовская Аравия обеспокоенно следит за ситуацией в Иране после ударов США
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Maxar Technologies/Reuters

Саудовская Аравия «с обеспокоенностью» следит за ситуацией в Иране после ударов Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщил МИД страны, передает ТАСС.

«Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике после того, как ядерные объекты Ирана подверглись атаке со стороны США. Королевство подчеркивает необходимость любых усилий, которые будут направлены на проявление сдержанности, что позволит избежать дальнейшей эскалации», — говорится в публикации.

Ночью 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Президент США выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что созывает экстренное заседание совета на фоне ситуации вокруг Ирана в понедельник, 23 июня.

Ранее хуситы поддержали Иран на фоне ударов США.

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