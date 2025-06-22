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В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 июня сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным пресс-службы, девять дронов уничтожили над Брянской областью и по одному БПЛА сбили над Смоленской областью и Крымом. Ведомство отчиталось о беспилотниках, сбитых в период с 22:30 субботы до 02:55 (мск) воскресенья.

Незадолго до этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два беспилотника и подавили один дрон над регионом.

21 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что из-за удара реактивных БПЛА в регионе были повреждены три дома. По его словам, в Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Ранее военблогер сообщил о сотнях российских беспилотников, летящих на Украину.

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