Марочко: российские силы продвинулись к Кутьковке после взятия Долгенького

После установления контроля над населенным пунктом Долгенькое 18 июня российские подразделения продолжили наступление на юго-запад. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, до села Кутьковка в Харьковской области им осталось менее двух километров.

По информации Минобороны, село Долгенькое перешло под контроль Вооруженных сил России в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

Российские военнослужащие также поразили формирования двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шийковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка Харьковской области и Кировск Донецкой народной республики.

Утром 18 июня Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись у села Серебрянка в ДНР. По его данным, часть населенного пункта взята под огневой контроль ВС РФ, и в настоящее время там продолжаются бои.

Ранее в ДНР заявили об успехах российской армии на Краматорском направлении.