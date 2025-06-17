Сибига заявил, что ВС РФ ударили «сотнями беспилотников и ракет» по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «массированном» ударе ВС РФ по территории республики «сотнями беспилотников и ракет». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, это делается намеренно во время проведения саммита «Большой семерки». Как утверждает Сибига, таким образом президент России Владимир Путин якобы посылает сигнал о «полном неуважении» Соединенным Штатам и их партнерам.

«Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения. Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 казаться слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать, что он ошибается», — написал Сибига.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Киеве начались пожары после атаки «Гераней».