Deep State: армия РФ продвинулась на двух участках в ДНР

Российские войска продвинулись на двух участках на юге ДНР. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Depp State.

Из приведенных данных следует, что российские войска продвинулись в Новополе, недалеко от границы Запорожской области, а также в районе населенного пункта Бурлацкое.

Информации о потерях украинских войск на данных участках фронта источник не приводит.

Незадолго до этого на Украине сообщали, что российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий. Речь идет об участках в районе Богдановки и Троицкого в ДНР.

10 июня журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград. Тем самым они нарушили логистику украинских формирований, находящихся в донецком городе Красноармейске. Таким образом они усложнили для ВСУ подвоз боеприпасов и новых военных к данному участку фронта.

Ранее Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении.