Израильская армия атаковала склады с беспилотниками и военно-морскую базу в Иране

SHOT: армия Израиля ударила по иранской военно-морской базе в Бендер-Аббасе

Израильские военные атаковали склады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военный объект на юго-западе Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В настоящее время армия Израиля наносит удары по складам БПЛА и военному объекту, содержащему оружие, на юго-западе Ирана в районе Бендер-Аббаса», — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, этот объект является иранской военно-морской базой. Местные СМИ утверждают, что целью удара стал военный корабль Ирана.

«Это первое сообщение о нападении на иранский флот в Персидском заливе», — пишет канал.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Иран пообещал сокрушить Израиль в случае продолжения агрессии.