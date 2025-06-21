В Иране заявили, что требование прекратить обогащать уран ведет в тупик

Иран не готов обсуждать оборонный потенциал, в том числе свою ракетную программу, на переговорах, передает Reuters со ссылкой на чиновника в Исламской Республике.

По его словам, требование прекратить обогащать уран ведет к тупику. Источник также назвал предложения стран Европы по поводу ядерной программы страны нереалистичными: если на них будут настаивать, это не приблизит стороны к соглашению.

«В любом случае, Иран рассмотрит европейские предложения в Тегеране и представит свои ответы на следующей встрече», — сообщил чиновник.

В 2015 году Иран заключил «ядерную сделку» с США, Францией, Великобританией, Германией, КНР и Россией: он обязался поставить свой ядерный потенциал на международный контроль в обмен на снятие санкций. В 2018 году, во время своего первого срока, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, а Тегеран в ответ начал сокращать свои обязательства. После возвращения в Белый дом в 2025-м Трамп решил возобновить переговоры.

На этой неделе в Женеве Исламская Республика провела переговоры с тремя европейскими странами. На встрече присутствовали министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В ходе нее договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.

Ранее в России рассказали о помощи Ирану.