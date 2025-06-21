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Трамп назвал срок, который готов дать Ирану для сделки

Трамп готов дать Ирану не более двух недель на сделку по ядерной программе
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп готов дать Ирану не более двух недель для заключения сделки по ядерной программе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — поделился Трамп.

До этого американский президент говорил, что Иран от создания ядерного оружия отделяют недели.

При этом он подчеркнул, что был против конфликта Ирана и Израиля. Кроме того, Трамп заверил, что ситуация в Иране отличается от конфликта в Ираке, когда США сперва обвинили страну в создании оружия массового поражения, оправдав этим военную кампанию, а потом высказывая сомнения в собственных словах.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран.

Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.

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