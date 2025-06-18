Стало известно, как Иран ответит на присоединение США к операции Израиля

Иран атакует военные базы США, если Трамп присоединится к операции Израиля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

По данным издания, Иран уже привел в состояние боеготовности ракеты для возможного ответного удара по американским военным объектам. Также ожидается, что в случае присоединения США к конфликту, связанные с Ираном йеменские хуситы возобновят атаки на гражданские и военные суда в Красном море.

При этом Пентагон уже привел в состояние повышенной готовности контингенты на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию. На них служат около 40 тыс. американских солдат. Также сообщается об отправке в Европу 30 американских самолетов, которые могут быть использованы для дозаправки израильских истребителей и бомбардировщиков.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от планов отправить высокопоставленных чиновников для переговоров с Ираном на Ближнем Востоке и склоняется к ястребиной позиции.

Ранее Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.