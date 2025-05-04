WP: реализация ресурсной сделки с Украиной сопряжена с рядом трудностей

Реализация подписанного Украиной и США ресурсного соглашения сопряжена с большими трудностями, рассказали газете The Washington Post американские эксперты. Они обратили внимание, что часть указанных в документе мест добычи ископаемых находится в зоне конфликта, а оборудование на украинских добывающих предприятиях безнадежно устарело. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин и вовсе отметила, что сделка может спровоцировать новую войну.

Как отметили авторы статьи, хоть подписанное соглашение несколько и укрепило испорченные отношения Украины и США, ее ценность в разрезе глобальной конкуренции за металлы для производства электроники, аккумуляторов и оружия «крайне неопределенна» .

По мнению опрошенных газетой отраслевых экспертов,

для извлечения хоть какой-либо выгоды из заключенной сделки потребуется как минимум 10 лет. «Реальные поставки титана, графита и лития, важных для передового производства, находятся на далеком горизонте»,

— подчеркнули журналисты.

Специалисты объяснили: контроль Китая над редкоземельными металлами «создает растущие проблемы в экономике и национальной безопасности» США.

«Это [соглашение по ресурсам с Украиной ] абсолютно не решение этих насущных проблем. Это не устраняет ни одну из уязвимостей, которые мы видим, связанных с доминированием Китая над цепочками поставок [редкоземельных металлов] в краткосрочной перспективе», — рассказал директор Глобального энергетического центра Атлантического совета Рид Блэкмор.

Издание акцентировало внимание на том, что стороны договорились о создании фонда для финансирования восстановления Украины, а Штаты получили право на добычу металлов, нефти и газа. Полученная ими прибыль будет считаться оплатой за оказанную военную помощь, однако горнодобывающие компании, мягко говоря, не стремятся начинать работу на Украине.

Все дело в том, что исследования «месторождений советской эпохи» безнадежно устарели. Чтобы начать работу, необходимо вложить кругленькую сумму. К тому же

на Украине нет залежей ни одного из 17 редкоземельных металлов, которые стали «ахиллесовой пятой» для американских производителей, подчеркнули обозреватели.

«Китай вводит экспортный контроль над своими собственными поставками, угрожая морить голодом американские заводы, производящие электронику и системы вооружения» , — добавили журналисты.

Неудобные недра

Возможности разработки в рамках сделки будут серьезно ограничены, отметили эксперты. У энергетических компаний есть альтернативные места для добычи нефти и газа, например, Норвегия или Азербайджан. К тому же Штаты могут увеличить поставки своего СПГ в Европу.

«Есть много факторов, которые заставили бы американские компании проявлять осторожность, когда речь идет о нефти и газе на Украине», — объяснил ученый-энергетик из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.

По его словам, большая часть запасов газа находится в зоне конфликта, и компании вряд ли захотят инвестировать туда даже в случае заключения мира .

«Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, будут рассматривать это как конкурентоспособное место для инвестиций. Возможно, некоторые небольшие, независимые компании могут быть готовы взять на себя риск», — предположил он.

По мнению бывшего замдиректора по батареям и критически важным материалам минэнерго США при экс-президенте Джо Байдене Эшли Зумвалт-Форбс, новую шахту на Украине построят в лучшем случае через 10 лет, и только тогда часть добытого доберется до американских промышленников.

«Эта сделка не сдвинет с мертвой точки наши цепочки поставок полезных ископаемых», — подчеркнула она.

По словам Зумвалт-Форбс, Штаты «изо всех сил пытаются собрать деньги на разведку полезных ископаемых» у себя, в Канаде и Австралии.

«Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на эти ранние этапы деятельности на Украине» , — отметила эксперт.

Новая война?

По мнению конгрессвумен, республиканки Марджори Тейлор-Грин, заключение сделки с Киевом может спровоцировать новый вооруженный конфликт. По ее словам, США передали Украине сотни миллиардов долларов, которые там использовали для отмывания денег, а предоставленное оружие «продали нашим же врагам». Владимира Зеленского она назвала диктатором, отменившим выборы, агитировавшим за Байдена и причастным к попытке импичмента президента Дональда Трампа.

«Разве мы не усвоили урок, когда вторглись в Ирак и убили Саддама Хусейна из-за «оружия массового уничтожения»? Нашли ли мы его? И сделала ли нас богатой нефть Ближнего Востока? Ответ — нет, сегодня наш долг составляет $36 трлн»,

— напомнила она.

Тейлор-Грин задалась вопросом, зачем США нужно «оккупировать Украину и тратить неисчислимые суммы» на добычу их полезных ископаемых и «развязывать будущую войну».

«Почему бы нам просто не добывать наши собственные редкоземельные минералы, находящиеся на федеральных землях, которые правительство конфисковало много лет назад», — добавила конгрессвумен.

По мнению бывшего сотрудника украинского посольства в США Андрея Тележенко, украинские власти продали страну, подписав сделку по редкоземельным металлам.