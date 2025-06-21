Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС РФ продвигаются на двух участках на Красноармейском направлении

Российские войска продвигаются на двух участках на Красноармейском направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Также мы видим и на Красноармейском [направлении] продвижение уже на двух участках. Все более серьезно выстраивается территория Днепропетровской области. Продолжается захват города [Красноармейска] со стороны наших подразделений...» — сказал он.

По его словам, перерезается логистика между Красноармейском и Константиновкой, а также идет продвижение на Константиновском направлении.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что российская сторона не добивается капитуляции Украины. По его словам, РФ лишь настаивает «на признании реалий, которые сложились на земле».

Отвечая на вопрос, куда может дойти российская армия, он ответил: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Он добавил, что вторжение ВСУ в Курскую область вынудило Москву создавать зону безопасности вдоль границ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.