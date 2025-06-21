Стало известно о продвижении армии России у Запорожской и Днепропетровской областей

Российские военнослужащие продвинулись в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на данные аналитического центра Deep State.

Согласно публикации, активность российской стороны наблюдается в районе Великой Новоселки, а также по линии Запорожье — Богатырь. Помимо этого, ВС РФ продолжают двигаться в сторону Яблоневки к югу от Константиновки.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после установления контроля над населенным пунктом Долгенькое 18 июня российские подразделения продолжили наступление на юго-запад. По его словам, до села Кутьковка в Харьковской области им осталось менее двух километров.

Утром 18 июня Марочко заявил, что российские войска продвинулись у села Серебрянка в ДНР. По его данным, часть населенного пункта взята под огневой контроль ВС РФ, и в настоящее время там продолжаются бои.

Ранее российский боец убедил двух солдат ВСУ сдаться в плен.