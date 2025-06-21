ВС РФ поразили пункты дислокации бойцов ВСУ и наемников в 142 районах

Вооруженные силы России поразили пункты дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в 142 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, поражены цеха производства, места сборки и хранения ударных дронов ВСУ, склады боеприпасов и военно-технического имущества.

Отмечается, что в операции участвовали, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике.

Также начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие группировки за прошедшие сутки ликвидировали до 425 солдат и три пикапа Вооруженных сил Украины.

Ранее Песков высказался о возможности России «забрать» Сумы.