Российские военнослужащие группировки войск «Центр» за прошедшие сутки ликвидировали до 425 солдат и три пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Потери противника составили до 425 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие», — заявил он.

По словам начальника пресс-центра, солдаты нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад морской пехоты в районах Красноармейска, Димитрово, Новосергеевки и Муравки Донецкой народной республики (ДНР).

До этого старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев заявил, что украинские военнослужащие за прошедшие сутки потеряли до 215 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Север».

20 июня глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что установление российского контроля над харьковской Московкой серьезно осложнит логистику ВСУ. Он добавил, что Московка до того, как контроль над ней перешел к России, находилась в списке тех населенных пунктов, которых Украина решила декоммунизировать.

Ранее Песков высказался о возможности России «забрать» Сумы.