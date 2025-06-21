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ВС РФ ударили по украинскому военному аэродрому в Донбассе

Минобороны: солдаты РФ ударили по аэродрому ВСУ и объекту ТЭК в Донбассе
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Российские войска нанесли удары по военному аэродрому украинской армии и энергообъекту в Донбассе, который обеспечивал топливом группировку ВСУ в регионе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении МО РФ.

Отмечается, что в ходе атаки ВС РФ применили ударные беспилотники и высокоточное оружие.

Также в Минобороны рассказали, что солдаты России взяли под контроль село Запорожье в ДНР.

До этого в оборонном ведомстве сообщали, что за неделю российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО: были освобождены населенные пункты Новониколаевка в Сумской области, Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в Донецкой народной республике, а также Московка и Долгенькое в Харьковской области.

Ранее Путин рассказал о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения.

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