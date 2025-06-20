Минобороны: за неделю ВС России взяли под контроль 6 населенных пунктов

Российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов за неделю. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

В публикации говорится, что в ходе наступательных действий российских военных были освобождены населенные пункты Новониколаевка в Сумской области, Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка Донецкой народной республики, а также Московка и Долгенькое Харьковской области.

На прошлой неделе ВС РФ взяли под контроль села Комар и Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север», в ходе наступления был взят под контроль населенный пункт Яблоновка в Сумской области.

14 июня командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер рассказывал, что российские войска сумели зайти в село Петровское в ДНР при помощи военной хитрости и обмана.

Ранее в ДНР заявили об успехах российской армии на Краматорском направлении.