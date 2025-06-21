В Пентагоне оценили шансы Украины на новую военную помощь США

Начавшаяся война Израиля с Ираном оставляет Украину без надежд на новые поставки военной помощи от США. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев. Зеленский буквально умолял отправить им эти ракеты», — заявил он.

При этом военный отметил, что сейчас у Израиля эти ракеты уже заканчиваются.

По словам Дэвиса, США сейчас не располагают достаточным арсеналом для одновременной поддержки Украины и Израиля и ведения самостоятельных военных действий на Ближнем Востоке, возможность которых обозначилась после израильских ударов по Ирану.

До этого сообщалось, что каждый день конфликта с Ираном обходится Израилю в сотни миллионов долларов. При этом значительную часть этой суммы составляет стоимость ракет для систем противовоздушной обороны.

На этом фоне США неоднократно обещали Израилю продолжение поддержки, 30 военных самолетов-заправщиков США в Европе были приведены в готовность для поддержки ВВС Израиля, а телеканал Fox News сообщал, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

Ранее сообщалось, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели.