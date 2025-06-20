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Стала известна цена войны с Ираном для Израиля

WSJ: день конфикта с Ираном стоит Израилю сотни миллионов долларов
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Leo Correa/AP

Каждый день вооруженного конфликта с Ираном обходится Израилю в сотни миллионов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что ежедневно Израиль тратит до $200 млн на ракеты противовоздушной обороны, еще не менее $400 млн уйдет на восстановление после уже нанесенных ударов. Еще одной статьей расходов являются боеприпасы и самолеты.

По словам эксперта израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, единичное применение системы ПВО «Праща Давида» обходится примерно в $700 млн, а перехват одной ракеты комплексом «Стрела 3» стоит около 4 млн долларов.

Предполагается, что это будет побуждать Западный Иерусалим стремиться к скорейшему завершению конфликта.

До этого издание писало, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели.

Ранее глава МИД Ирана высказался о возможности переговоров с Израилем.

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