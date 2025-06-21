Стали известны подробности о фейке Украины об обмене телами погибших

История с переданным Украине телом российского солдата появилась в СМИ, когда Киеву было нужно «уколоть» Россию из-за пропорции при передаче тел погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

По его словам, тело военнослужащего с военным билетом было передано РФ в ходе последнего обмена, когда российская сторона вернула Киеву свыше 6 тыс. останков. После этого в СМИ с украинской стороны начали появляться публикации о якобы имевшей место подмене тел на российских военнослужащих.

«И вдруг, именно когда нужно уколоть Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — отметил источник агентства.

До этого помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса заявления украинской стороны о переданных Киеве телах солдат и офицеров ВСУ.

Он напомнил о пропаганде, когда нацисты откапывали тела польских солдат, после чего организовывали документы, а потом заявляли мировой общественности, что сотрудники НКВД их якобы расстреляли.

7 июня Украина не стала забирать тела бойцов. 11 июня обмен все же состоялся, а 14 и 15 июня Россия снова передала тела украинской стороне. В итоге, по словам Мединского, РФ вернула 6060 тел, а получила — всего 78.

Ранее стало известно число находящихся в приграничных моргах России тел солдат ВСУ.