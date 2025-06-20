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Мединский сравнил с пропагандой Геббельса фейки вокруг обмена телами с Украиной

Мединский сравнил заявления Киева о переданных телах с манипуляциями Геббельса
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Telegram-канал «Владимир Мединский»

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью RT сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса заявления украинской стороны о переданных Киеве телах солдат и офицеров ВСУ.

«Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде», — заявил собеседник издания.

Мединский напомнил о пропаганде Геббельса, когда нацисты откапывали тела польских солдат, после чего организовывали документы, а потом заявляли мировой общественности, что сотрудники НКВД их якобы расстреляли.

Глава российской делегации рассказал, что украинская сторона раскручивает историю о том, что якобы среди шести тысяч обмененных тел военных очень много российских солдат. Украина заявляет, что тела сознательно переодели в украинскую форму, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение, указал Мединский.

Мединский указал, что в качестве доказательств своей пропаганды официальный Киев предъявил одно тело российского военнослужащего с якобы «чудом сохранившимся» военным билетом, причем, советского образца. Это тело вернули российской стороне в результате недавних обменов. Помощник президента добавил, что украинская сторона заявляет, что это тело солдата не из числа упомянутых шести тысяч, а из числа еще февральского обмена.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами павших военных по формуле «6000 на 6000».

Однако 7 июня Украина останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся, а 14 и 15 июня Россия снова передала тела украинской стороне. В итоге, по словам Мединского, РФ вернула 6060 тел, а получила — всего 78.

Ранее Москва ответила Киеву после обвинений в передаче не тех тел.

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