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В Иране отчитались о результатах новой волны ударов по Израилю

КСИР: Иран поразил все цели в результате очередной волны ударов по Израилю
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AP

Иранская армия нанесла удары по территории Израиля, поразив все запланированные цели. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Успешным поражением и уничтожением военных целей и центров оперативной поддержки армии Израиля в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля была завершена восемнадцатая волна операции «Правдивое обещание — 3», — указано в сообщении.

Отмечается, что для нанесения ударов применялись ракеты и беспилотники, включая дроны Shahed-136.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Медведев призвал молиться для недопущения перехода конфликта Ирана и Израиля на весь мир.

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