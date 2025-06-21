В Иране отчитались о результатах новой волны ударов по Израилю

КСИР: Иран поразил все цели в результате очередной волны ударов по Израилю

Иранская армия нанесла удары по территории Израиля, поразив все запланированные цели. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Успешным поражением и уничтожением военных целей и центров оперативной поддержки армии Израиля в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля была завершена восемнадцатая волна операции «Правдивое обещание — 3», — указано в сообщении.

Отмечается, что для нанесения ударов применялись ракеты и беспилотники, включая дроны Shahed-136.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Медведев призвал молиться для недопущения перехода конфликта Ирана и Израиля на весь мир.