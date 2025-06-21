ВСУ атаковали Льгов Курской области беспилотниками

Минувшей ночью город Льгов в Курской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар нанесли по жилому сектору. По предварительным данным, повреждены шесть гаражей, автомобиль, одно нежилое здание и выбито окно в частном доме. Однако из местных жителей никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Власти призвали жителей быть внимательными и не прикасаться к подозрительным предметам.

В начале июня Telegram-канал SHOT сообщил, что неподалеку от Курской атомной электростанции были сбиты около семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже стало известно, что Курская АЭС после информации о попытке атаки украинской армии работает в штатном режиме. Отмечалось, что радиационный фон на станции и вокруг нее находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблоки №1 и №2 работают в режиме «без генерации», энергоблок №4 работает на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблок №3 находится на плановом ремонте, подчеркивали в Курской АЭС.

Ранее Хинштейн оценил защиту Курской АЭС в Курчатове.