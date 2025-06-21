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Израиль атаковал ядерный объект в Иране

Fars: ядерный объект в иранском Исфахане подвергся атаке со стороны Израиля
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ядерный объект в иранском Исфахане подвергся атаке со стороны Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

Отмечается, что утечки опасных материалов не произошло.

До этого сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля начали новую серию ударов по военным объектам на территории Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Путин заявил, что Россия уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств планов Ирана получить ядерное оружие.

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