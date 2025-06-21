Минобороны сообщило о сбитых за ночь беспилотниках над регионами России

Минобороны: ночью пять дронов сбили в Мордовии, Курской и Воронежской областями

В ночь на субботу, 21 июня, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, по два дрона были сбиты в небе над Курской и Воронежской областями, ещё один — над территорией Мордовии. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ночью Минобороны сообщало, что всего за два часа (с 22:00 до 23:55 мск) 20 июня силы ПВО уничтожили 23 украинских дрона над тремя российскими регионами. Так, 15 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области. Шесть дронов уничтожили над Курской областью и еще два — над Воронежской областью.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.