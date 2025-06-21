На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о сбитых за ночь беспилотниках над регионами России

Минобороны: ночью пять дронов сбили в Мордовии, Курской и Воронежской областями
close
Inna Varenytsia/Reuters

В ночь на субботу, 21 июня, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, по два дрона были сбиты в небе над Курской и Воронежской областями, ещё один — над территорией Мордовии. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ночью Минобороны сообщало, что всего за два часа (с 22:00 до 23:55 мск) 20 июня силы ПВО уничтожили 23 украинских дрона над тремя российскими регионами. Так, 15 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области. Шесть дронов уничтожили над Курской областью и еще два — над Воронежской областью.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами