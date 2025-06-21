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В Минобороны назвали число сбитых за вечер 20 июня беспилотников

МО РФ: силы ПВО уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами РФ за вечер 20 июня
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Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами за вечер 20 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«20 июня с 22.00 до 23.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, 15 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области. Шесть дронов уничтожили над Курской областью и еще два — над Воронежской областью.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских беспилотников.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.

Незадолго до этого Гусев предупредил об опасности атаки дронов в Воронежской области.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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