В Минобороны назвали число сбитых за вечер 20 июня беспилотников

МО РФ: силы ПВО уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами РФ за вечер 20 июня

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами за вечер 20 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«20 июня с 22.00 до 23.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, 15 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области. Шесть дронов уничтожили над Курской областью и еще два — над Воронежской областью.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских беспилотников.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.

Незадолго до этого Гусев предупредил об опасности атаки дронов в Воронежской области.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.