В Минобороны назвали число сбитых за вечер 20 июня беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами за вечер 20 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
«20 июня с 22.00 до 23.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, 15 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области. Шесть дронов уничтожили над Курской областью и еще два — над Воронежской областью.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских беспилотников.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.
Незадолго до этого Гусев предупредил об опасности атаки дронов в Воронежской области.
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.