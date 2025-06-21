Над Воронежем сбили несколько беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над Воронежем

Над Воронежем сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Воронежем и в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:15 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.

Незадолго до этого Гусев предупредил об опасности атаки дронов в Воронежской области.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа, из них пять сбили над Воронежской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.