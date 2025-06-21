В центре Израиля после атаки Ирана произошел пожар

В центральной части Израиля после обстрела со стороны Ирана в одном из домов произошел пожар. Об этом пишет Times of Israel.

Возгорание началось в результате попадания в квартиру частей ракеты после перехвата, отметило издание. На месте работают спасатели.

Незадолго до этого Иран запустил ракеты в сторону Израиля, в нескольких районах страны звучали сирены. В ЦАХАЛ подчеркнули, что для перехвата целей были задействованы израильские военно-воздушные силы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Иран нанес ракетный удар по офису Microsoft в Израиле.