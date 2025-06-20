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Иран нанес ракетный удар по офису Microsoft в Израиле

КСИР: ударом иранской ракеты был уничтожен региональный офис Microsoft в Израиле
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AP

Региональный офис корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шеве уничтожен в результате ракетного удара армии Ирана. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!» — передает агентство его слова.

По данным агентства, вооруженные силы Ирана ударили по офису компании в связи с тем, что ее руководство сотрудничает с Израилем.

До этого иранские СМИ сообщили о том, что Иран начал новую ракетную атаку на Израиль.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее Путин высказался об эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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