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Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на миллиарды долларов с 2024 года

«Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд с августа 2024 года
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ZOG 2.0/Telegram

Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал ТАСС, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд.

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью «Князя Вандала» техники НАТО составляет уже больше $2 млрд», — поделился Чадаев.

Дрон является разработкой НПЦ «Ушкуйник», находящегося в Великом Новгороде. Аппарат невозможно обезвредить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

До этого ТАСС сообщало, что Евросоюз (ЕС) ввел санкции против разработчика и производителя дронов «Беспилотные системы».

В санкционный список ЕС также попали производитель стрелкового оружия LobaeV Arms и его руководители, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и производитель дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» — НПЦ «Ушкуйник».

Также «Известия» сообщали, что в Сибири создали прототип большого беспилотного самолета с радиусом действия в 1 тыс. км.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.

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