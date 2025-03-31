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В Сибири создали многоразовый БПЛА с радиусом действия в 1 тыс. км

«Известия»: в России разработали дрон с радиусом действия в 1 тыс. км
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Shutterstock

В Сибири создали прототип большого беспилотного самолета с радиусом действия в 1 тыс. км, пишут «Известия».

Согласно материалу, проектом занимается научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы». В конце лета — начале осени беспилотник намерены поднять в воздух и испытать над сибирской тайгой.

Как сообщает газета, изначально планировалось использовать БПЛА в качестве транспортного между населенными пунктам, расположенными на большом расстоянии друг от друга. Однако теперь беспилотник будет востребован и в качестве военно-транспортного или дрона-бомбардировщика. Взлетно-посадочная полоса ему не нужна, он может сбрасывать контейнеры на парашюте и способен переносить не менее 200 кг полезной нагрузки.

«Размеры беспилотника внушительные: длина фюзеляжа около 6 м, а размах крыла около 10... Беспилотный самолет оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и сможет совершать полеты на дальность до 1000 км со скоростью 150–180 км/ч», — говорится в статье.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, аппарат не является одноразовым: он может вернуться назад после того, как сбросил груз в месте назначения.

В середине января в зоне СВО заметили новый американский дрон. Этот беспилотник, способный вертикально взлетать и садиться, был разработан специалистами компании Martin UAV, после чего проект был передан Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и тестирования использования дрона с военных кораблей.

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