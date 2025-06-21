Арагчи подтвердил готовность Ирана топить корабли ВМС США

Иран готов в ответ атаковать корабли военно-морских сил Соединенных Штатов, которые, в случае эскалации, будут атаковать территорию Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

«Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — напомнил Арагчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства добавил, что американский президент Дональд Трамп мог бы при помощи всего одного звонка усмирить Израиль и заставить прекратить атаковать Иран.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана.