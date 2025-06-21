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Трамп считает, что Китай не будет помогать Ирану в конфликте с Израилем и США

Трамп: Китай не будет помогать Ирану на фоне обмена ударами с Израилем
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Reuters

Китай не будет помогать Ирану на фоне обмена ударами с Израилем. Такую точку зрения высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на президентский пул журналистов.

Трамп считает, что это невозможно. В ответ на вопрос, зачем Китай мог направить в Иран несколько транспортных самолетов, Трамп отметил, что это вряд ли может быть связано с желанием Китая поддержать Иран.

«Говорят, что это для вывоза людей. Но я не могу сказать вам что-либо об этом. Я прекрасно лажу с Китаем. Я прекрасно лажу с председателем КНР Си. У нас очень хорошие отношения. Посмотрим, что будет», — заявил Трамп.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Пекин не видят перспективы урегулирования обострившейся ситуации на Ближнем Востоке силовым путем.

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином днем 19 июня. По словам помощника президента РФ, переговоры прошли по взаимной договоренности и, как сообщили в Кремле, носили дружеский и конструктивный характер.

Ранее в Кремле заявили, что пока не ожидают мира на Ближнем Востоке.

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