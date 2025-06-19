Марочко: трофеями ВС РФ в зоне СВО все чаще становятся чешские винтовки

Вооруженные силы (ВС) России все чаще находят на бывших позициях украинских военных чешские винтовки, которые становятся трофеями. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, количество стрелкового оружия стандартов НАТО растет в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«На данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства... основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки», — сказал он.

Подполковник отметил, что такое оружие было найдено в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).

В феврале первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружений ВСУ на поле боя — это военная помощь со стороны западных союзников Киева. По его словам, «полная потребность» Украины в обеспечении армии всем необходимым никогда не обеспечивалась Западом. Гаврилюк добавил, что ВСУ нуждаются в поставках систем противовоздушной обороны, бронетехники и артиллерийских снарядов по стандарту НАТО.

Ранее на украинских барахолках выставили на продажу учебные пособия НАТО для ВСУ.