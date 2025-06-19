Вооруженные силы (ВС) России все чаще находят на бывших позициях украинских военных чешские винтовки, которые становятся трофеями. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, количество стрелкового оружия стандартов НАТО растет в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
«На данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства... основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки», — сказал он.
Подполковник отметил, что такое оружие было найдено в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).
В феврале первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружений ВСУ на поле боя — это военная помощь со стороны западных союзников Киева. По его словам, «полная потребность» Украины в обеспечении армии всем необходимым никогда не обеспечивалась Западом. Гаврилюк добавил, что ВСУ нуждаются в поставках систем противовоздушной обороны, бронетехники и артиллерийских снарядов по стандарту НАТО.
Ранее на украинских барахолках выставили на продажу учебные пособия НАТО для ВСУ.