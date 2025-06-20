Силовики обнаружили в районе Славяносербска Луганской народной республики (ЛНР) тайник с гранатометами вблизи автотрассы. Об этом сообщил РИА Новости старший группы быстрого реагирования военной комендатуры ЛНР с позывным «Леший».

«Произведен выезд в район Славяносербска, где был обнаружен тайник с боеприпасами, а также с вооружением, в том числе иностранным», — рассказал он.

«Леший» добавил, что местность была тщательно проверена саперами, после этого силовики осмотрели содержимое тайника. В нем были обнаружены гранатомет советского производства РПГ-7, к нему две сумки с шестью гранатами.

Кроме того, рядом с РПГ лежала NLAW — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета, с помощью которой легко можно подбить легкобронированную технику с личным составом.

«Леший» уточнил, что тайник находился вблизи от трассы, где проходят российские автоколонны. По словам представителя военной комендатуры, есть вероятность подготовки нападения на автоколонну.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России все чаще находят на бывших позициях украинских военных чешские винтовки, которые становятся трофеями. По его словам, количество стрелкового оружия стандартов НАТО растет в Вооруженных силах Украины.

Ранее Пасечник рассказал, сколько осталось освободить территории в ЛНР.