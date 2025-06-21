Жителей Израиля призвали быть готовыми к длительной кампании против Ирана

Население Израиля должно быть готовым к тому, что военная операция против Ирана окажется продолжительной. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Чтобы устранить угрозу такого масштаба, мы должны быть готовы к длительной кампании», — отметил он.

Замир подчеркнул, что день за днем свобода действий Израиля расширяется, а у Ирана — сужается.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Захарова предупредила о ядерной угрозе всему региону Каспийского моря.