Financial Times раскрыла план Зеленского по ускорению мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками, чтобы ускорить процесс мобилизации на территории страны. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — отмечается в публикации.

19 июня сообщалось, что Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Шаповалов ранее возглавлял войска оперативного командования ВСУ «Юг». На эту должность он был назначен в апреле 2024 года.

В апреле депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в ВСУ крайне тяжелая, политическое руководство страны боится брать на себя ответственность за мобилизацию.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему демобилизации.