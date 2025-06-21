В Кремле оценили рост поставок беспилотников в ВС РФ по сравнению с 2022 годом

Евтухов заявил, что по сравнению с 2022 годом поставки БПЛА выросли в десятки раз

По сравнению с 2022 годом поставки беспилотников в Вооруженные силы России выросли в десятки раз. Об этом ТАСС заявил начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов.

Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Евтухов пояснил, что не может назвать конкретные цифры поставок беспилотников в войска, но в данный момент эта задача носит системный характер, и российские войска обеспечиваются беспилотниками разных назначений в полном объеме.

«При этом могу констатировать, что объемы поставок за 2024 год по отношению к 2022 году по беспилотным летательным аппаратам увеличились в десятки раз, а средств разведки, связи и радиоэлектронной борьбы — в разы», — заявил Евтухов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время России следует уходить от деления компаний на гражданские и занятые в сфере оборонной промышленности.

Ранее Путин заявил о необходимости создания новой модели развития.