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В Воронежской области звучит сигнал тревоги

Губернатор Воронежской области сообщил об угрозе БПЛА над регионом
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об угрозе БПЛА над регионом. Об этом Гусев пишет в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА): один — над Астраханской областью, второй — над Ростовской областью.

По данным оборонного ведомства, в течение минувшей ночи был сбит 81 беспилотник над 11 российскими регионами, включая Брянскую, Курскую, Смоленскую, Волгоградскую, Орловскую, Ростовскую, Белгородную, Астраханскую и Рязанскую области, а также Крым и Подмосковье.

Ранее в ВСУ признали, что Украина беззащитна перед российскими беспилотниками.

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