За ночь над Россией сбили более 60 украинских беспилотников

В ночь на 20 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, в период с 20:00 до 7:00 мск больше всего дронов (22) сбили над Орловской областью. Помимо этого, 14 беспилотников подавили над Курской, семь — над Белгородской, пять — над Воронежской, по три — над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один беспилотник был уничтожен в районе Московского региона.

Этой ночью временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки дрона самолетного типа упали в огород частного дома, никто не пострадал.

Накануне в Минобороны сообщили, что системы ПВО уничтожили всего семь украинских беспилотников над регионами России. В период с 8 до 11 часов утра (мск) по два дрона сбили над Рязанской и Астраханской областями, а по одному — над Ивановской, Ростовской и Тульской областями.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.