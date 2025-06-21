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За последние часы десятки истребителей ЦАХАЛ атаковали объекты в Иране

ЦАХАЛ: 15 истребителей атаковали объекты в Иране за последние часы
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За последние несколько часов Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым установкам ракет на западе Ирана», — говорится в сообщении.

Накануне иранские военные нанесли удар по зданию министерства внутренних дел Израиля в городе Хайфе.

20 июня сообщалось, что здания вблизи главного порта Хайфы получили повреждения в результате ракетной атаки Ирана. По словам заместителя местного мэра Сарит Голан-Штейнберг, в настоящее время власти города проводят оценку нанесенного ущерба.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее в Иране назвали условие для прекращения ударов по Израилю.

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