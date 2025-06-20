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Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Лисичанске

В Лисичанске при атаке дронов ВСУ на скорую помощь пострадали три человека
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FotograFFF/Shutterstock

В городе Лисичанске Луганской народной республики беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Автомобиль скорой помощи атакован БПЛА ВСУ в центре Лисичанска. Пострадали три человека. В тяжелом состоянии фельдшер», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:04 по московскому времени.

По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в момент удара в автомобиле находились фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель. Все трое госпитализированы.

56-летний водитель с множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, отметили в правительстве ЛНР.

Медсестра с ссадинами головы и акубаротравмой проходит лечение в Лисичанской горбольнице, добавили власти региона.

6 июня сообщалось, что станция шиномонтажа в Лисичанске в ЛНР подверглась атаке украинского беспилотника, который сбросил на объект взрывоопасный предмет. 44-летнего сотрудника шиномонтажного сервиса доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы.

3 июня украинский дрон сбросил боеприпасы прямо на людей, которые стояли около магазина в городе Сватово в ЛНР. Тогда пострадали два человека. Еще один мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на легковую машину на трассе Старобельск — Сватово.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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