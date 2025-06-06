ВСУ атаковали станцию шиномонтажа в ЛНР, пострадал человек

Мирный житель получил тяжелые ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на станцию шиномонтажа в Лисичанске. Подробности сообщили в правительстве ЛНР в Telegram-канале.
«Пострадавший — работник СТО — получил множественные осколочные ранения головы», — сообщили в правительстве.
В данный момент за жизнь 44-летнего мужчины борются медики.
Незадолго до этого сообщалось, что Украина вновь атаковала приграничные регионы России. Средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями. Информации о пострадавших не поступало.
Утром 6 июня в российском оборонном ведомстве рассказали, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».
Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на дорогу в Калужской области.