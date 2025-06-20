Число пострадавших в Израиле при ракетном обстреле достигло 17 человек

MDA: в Израиле число пострадавших при ударе Ирана достигло 17 человек

Число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Ирана достигло 17 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA).

«Врачи и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницу 17 раненых», — говорится в публикации.

По информации ведомства, в числе пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии: 16-летний юноша с осколочным ранением верхней части тела, 54-летний и 40-летний мужчины с осколочными ранениями нижних конечностей.

Еще 14 пострадавших находятся в легком состоянии от осколков и шрапнели, бригады MDA сканируют дополнительные места происшествий.

Незадолго до этого сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана, во многих районах Израиля была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в том числе в окрестностях Тель-Авива, во время обстрела был слышен, по меньшей мере, один громкий взрыв. В ходе очередной атаки Иран, по предварительной оценке, запустил по Израилю около 25 ракет.

В пресс-службе правительства Израиля сообщили, что с начала военного конфликта между еврейским государством и Ираном пострадали 1217 человек: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 49 человек получили серьезные ранения и 1156 человек получили легкие ранения.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.