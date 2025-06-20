Раненый российский военный несколько дней полз к своим позициям, получая помощь с дронов

Mash: раненый боец СВО пять дней полз до российских позиций, ему помогали дроны

Раненный боец СВО в течение пяти дней ползком добирался до расположения своих подразделений, ему помогли операторы дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

«‎Израненный российский штурмовик пять дней полз до своих позиций. Боец получил несколько пуль в бою, начал отходить. До медиков было всего 400 метров, но быстро и в открытую проползти их было нереально. На помощь пришли наши дроны», — говорится в посте.

С беспилотников военный получал воду, еду и медикаменты. Все это время боец принимал антибиотики и сам обрабатывал раны.

Когда военный наконец добрался к подразделениям, его эвакуировали в медицинский блиндаж 5МГ, где ему оказали первую помощь. Затем пострадавшего на мотоцикле транспортировали в госпиталь. Как уточняется, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В начале июня сообщалось, что ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Александр Д. отвлек на себя украинский беспилотник, чтобы спасти раненых сослуживцев.

До этого президент России Владимир Путин назвал героическими действия бойцов специальной военной операции (СВО), которые отвлекли на себя силы противника, чтобы обеспечить выполнение боевой задачи с минимальными потерями.

Ранее Путин присвоил звание Героя РФ медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.