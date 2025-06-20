На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раненый российский военный несколько дней полз к своим позициям, получая помощь с дронов

Mash: раненый боец СВО пять дней полз до российских позиций, ему помогали дроны
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Раненный боец СВО в течение пяти дней ползком добирался до расположения своих подразделений, ему помогли операторы дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

«‎Израненный российский штурмовик пять дней полз до своих позиций. Боец получил несколько пуль в бою, начал отходить. До медиков было всего 400 метров, но быстро и в открытую проползти их было нереально. На помощь пришли наши дроны», — говорится в посте.

С беспилотников военный получал воду, еду и медикаменты. Все это время боец принимал антибиотики и сам обрабатывал раны.

Когда военный наконец добрался к подразделениям, его эвакуировали в медицинский блиндаж 5МГ, где ему оказали первую помощь. Затем пострадавшего на мотоцикле транспортировали в госпиталь. Как уточняется, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В начале июня сообщалось, что ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Александр Д. отвлек на себя украинский беспилотник, чтобы спасти раненых сослуживцев.

До этого президент России Владимир Путин назвал героическими действия бойцов специальной военной операции (СВО), которые отвлекли на себя силы противника, чтобы обеспечить выполнение боевой задачи с минимальными потерями.

Ранее Путин присвоил звание Героя РФ медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами