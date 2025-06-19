Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по дому в Шахтерске

Украинский дрон нанес удар по дому в городе Шахтерск в восточной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Mash на Донбассе» со ссылкой на очевидцев.

Накануне в городах Горловка и Енакиево региона при вооруженных атаках тоже были повреждены несколько жилых домов. В 00:20 в Енакиево дрон сбросил взрывоопасный предмет на частные жилые дома на улице Пролетарской. Пострадали и хозяйственные постройки. В Горловке в 13:40 в Никитовском районе попал под обстрел частный жилой дома на улице Буденного. Спустя 10 минут беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на жилой дом на улице Живописной. При этом были повреждены хозпостройки.

В воскресенье, 15 июня, восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. В Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика. А в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа дрон ВСУ сбросил взрывчатку, что привело к ранению мужчины и женщины.

Ранее глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения словами «все горячо».