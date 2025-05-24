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В Нижегородской области обнаружили обломки беспилотника

Обломки беспилотника нашли около нижегородской деревни Ляды
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Inna Varenytsia/Reuters

Обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды в Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации Варнавинского района

Находка была сделана 22 мая. Обломок БПЛА нашли в 700 метрах от автодороги Варнавино — Красные Баки — Белышево.

«Территория падения была оцеплена сотрудниками полиции, на место выехала следственная группа в составе МЧС, следственного комитета Нижегородской области, Росгвардии», — говорится в сообщении.

При падении беспилотника никто не пострадал, инфраструктура деревни не получила повреждений.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили над территорией Тверской области пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Воронежской области сбили украинский беспилотник.

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